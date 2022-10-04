Государственный градостроительный кадастр появится в Казахстане

Строящееся здание. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане планируют внедрить единый для всей страны государственный градостроительный кадастр. Об этом на заседании правительства сообщил глава кабмина Алихан Смаилов, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов подчеркнул, что в своем послании Токаев сказал о необходимости предоставления открытой информации населению и бизнесу о наличии земельных участков и инженерных схем.

Во исполнение поручения главы государства сейчас ведется внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы, создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры.

"Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения.

Градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки городов, а также создание более комфортных условий жизни в городах", — добавил премьер-министр.

Эти меры, по мнению главы кабмина, обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований.

"Интерактивные карты будут иметь самые актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре. Хочу отметить, что в парламенте сейчас находится законопроект с поправками по внедрению градостроительной экспертизы и оцифровке коммунальных сетей", — отметил Смаилов.

В связи с этим премьер-министр добавил, что МИИР и Минсельхозу необходимо обеспечить качественное и оперативное прохождение этого законопроекта.

В завершение Смаилов дал соответствующие поручения министрам и акимам:

министерству индустрии – обеспечить до конца 2023 года полное внедрение и автоматизацию системы государственного градостроительного кадастра;

министерству цифрового развития совместно с министерствами индустрии и сельского хозяйства – обеспечить интеграцию всех кадастровых информационных систем;

акиматам регионов – выделить средства из местного бюджета на инвентаризацию сетей.

"Необходимо довести долю инвентаризации в системе градостроительного кадастра к концу года до 75%, а в 2024 году - до 100%. Общий контроль за Романом Васильевичем (вице-премьер Скляр - прим. ред.)", — резюмировал глава кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990931-gosudarstvennyy-gradostroitelnyy-kadastr-poyavitsya-v-kazahstane/