Токаев провел ряд встреч с руководителями крупных IT-компаний

Касым-Жомарт Токаев и Ин Йонг Ри. Фото: t.me/bort_01

На полях международного технологического форума Digital Bridge глава государства провел ряд встреч с руководителями международных IT-компаний, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и корпоративный президент Samsung Electronics Ин Йонг Ри обменялись мнениями о возможностях подготовки IT-специалистов, проведения совместных исследовательских работ и сотрудничества в научной сфере.

Также президент встретился с основателем inDriver Арсеном Томским. Он проинформировал президента о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Арсеном Томским. Фото: t.me/bort_01

По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub. Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.

Еще Касым-Жомарт Токаев провел встречу с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури. В ходе беседы речь шла о расширении сотрудничества в области информационных технологий и цифровой безопасности.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Мансуром Ибрагимом Аль Мансури . Фото: t.me/bort_01

Президент был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры. Глава государства отметил, что для нашей страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.

Также глава государства встретился с основателем и председателем Bharti Enterprises и OneWeb Сунилом Барти Митталом. Во время разговора были обсуждены вопросы использования низкоорбитальных спутников и сети наземных станций для интернет-покрытия удаленных населенных пунктов.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Сунилом Барти Митталом. Фото: t.me/bort_01

Сегодня глава государства принял участие в международном технологическом форуме Digital Bridge. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами, представленными на аллее стартапов. Некоторые из них уже вышли не только на отечественный, но и на зарубежные рынки.

В мероприятии приняли участие премьер-министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании форума Digital Bridge. В своем выступлении он затронул темы цифровизации в Казахстане, поддержки IT-специалистов и модернизации IT-инфраструктуры страны в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990046-tokaev-i-korporativnyy-prezident-samsung-obsudili-sovmestnuyu-podgotovku-it-spetsialistov/