Партии "Ак Жол" и НПК проведут съезды в начале октября

Микрофоны. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Демократическая партия "Ак жол" и Народная партия Казахстана проведут внеочередные съезды 6 октября. При этом представители "Ак жол" заявили, что будут принимать решение об участии в выборах президента Казахстана.

Так, президиум Национального совета Демпартии назначил съезд "Ак жола" на 6 октября 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Кроме того, 5 октября пройдет Пленум Национального совета партии, где будут обсуждены рекомендации по повестке дня съезда.

"Центральному аппарату партии поручено внести предложения по норме представительства делегатов съезда от региональных филиалов ДПК "Ак жол". Филиалы партии должны в недельный срок провести областные/городские конференции и выбрать делегатов на предстоящий съезд, который примет решение об участии Демпартии "Ак жол" в выборах президента", – говорится в сообщении.

При этом на официальном сайте Народной партии Казахстана также появилась информация о проведении XXI Внеочередного Съезда 6 октября 2022 в Астане.

"В работе съезда партии примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия", – отметили представители НПК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989896-partii-ak-zhol-i-npk-provedut-sezdy-v-nachale-oktyabrya/