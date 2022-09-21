"Несмотря на убытки, выписывают себе бонусы и премии": депутат о топ-менеджерах нацкомпаний

Деньги в руке у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат мажилиса Максат Раманкулов на пленарном заседании палаты подверг критике практику нацкомпаний по выплате вознаграждений топ-менеджерам, передает корреспондент NUR.KZ.

Максат Раманкулов поднял эту тему в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

"Имеются примеры, когда госкомпании из года в год несут убытки и, тем не менее, выписывают себе бонусы и премии. Так, в проект KazPV по производству солнечных батарей "Казатомпром" вложил 88 млрд тенге государственных средств, а передали в частные руки за 1,3 млрд, то есть за 1,5% от внесенных инвестиций. Чистый убыток "Казатомпрома" по этой сделке составил более 86 млрд тенге.

И что делает руководство "Казатомпрома"? Вы будете смеяться, но они выплачивают бонусы себе любимым. И какие бонусы – общий размер вознаграждения руководства "Казатомпрома" за 2019-2021 годы составил более 4 млрд тенге", – заявил мажилисмен.

Между тем, по его словам, "КТЖ" выплатила своим топ-менеджерам за 2021 год более 600 млн тенге. А в холдинге "Байтерек" вознаграждение за 2021 год четверым членам правления составило почти 300 млн тенге.

"Это только те факты, которые стали известны обществу за последнее время. А сколько решений принимается "втихую", пока сами госпредприятия разворовываются, но мешают развиваться частному бизнесу, – можно только догадываться.

В этой связи требуем провести полноценный аудит предприятий квазигосударственного сектора и пересмотреть их политику выплат и вознаграждений топ-менеджерам", – подчеркнул Максат Раманкулов.

Он также указал на необходимость по результатам аудита сократить долю участия государства в экономике "не на бумаге, а на деле", а все доходы и расходы нацкомпаний сделать частью бюджета и проводить через публичное обсуждение общества и парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988937-nesmotrya-na-ubytki-vypisyvayut-sebe-bonusy-i-premii-deputat-o-top-menedzherah-natskompaniy/