"Самрук-Казына" покинет проекты, которые нарушают международные санкции

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Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК рассказал о деятельности фонда в условиях антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

Саткалиев сообщил, что фонд в полном объеме выполняет все условия санкций, наложенных в результате геополитических конфликтов.

"Мы в наши портфельные компании привлекли ведущие юридические компании, которые специализируются на консалтинге, контроле и экспертизе договоров, которые заключаются фондом в части избегания любых санкций, в том числе вторичных.

Во все наши текущие договоры с потенциальными рисковыми партнерами, которые могут попасть под санкции, или с акционерами, которые являются санкционными лицами, – во все эти договоры с данными компаниями включены так называемые оговорки, которые подразумевают выход фонда из данных проектов", – добавил он.

При этом, по его словам, такой выход предусматривается без потерь для фонда и его портфельных компаний.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими регуляторами, с Министерством иностранных дел, с соответствующими службами, работаем с дипломатическим корпусом, послами зарубежных государств, проводим соответствующие консультации с целью недопущения любых рисков введения санкций на компании и активы фонда", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987975-samruk-kazyna-pokinet-proekty-kotorye-narushayut-mezhdunarodnye-sanktsii/