Токаев утвердил численность сотрудников Нацбанка

Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую численность штата Национального банка РК. Текст постановления опубликован в электронном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Глава государства постановил внести изменения в указ президента РК от 31 декабря 2003 года "Об утверждении Положения и структуры Национального банка Республики Казахстан".

"Утвердить общую штатную численность Национального банка Республики Казахстан, включающую центральный аппарат, его филиалы и представительства, в количестве 2161 единицы", – говорится в тексте постановления президента.

Данный указ был введен в действие со дня его подписания – 17 августа 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984998-tokaev-utverdil-chislennost-sotrudnikov-natsbanka/