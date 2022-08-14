Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

Балташ Турсумбаев. Фото: kostanay1879.ru

Скончался известный казахстанский политик Балташ Турсумбаев. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной государственного деятеля, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева.

"Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме главы государства.

Ранее о смерти Балташа Молдабаевича сообщила журналистка Жумабике Жунусова на своей странице в Facebook.

Балташ Турсумбаев дважды занимал должность заместителя премьер-министра РК.

Был секретарем совета безопасности РК, а также чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турецкой Республике.

Кроме того занимал должность главы Костанайской областной администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983100-prezident-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-baltasha-tursumbaeva/