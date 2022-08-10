Информацию о покупке Великобританией казахстанской военной техники опровергли в МИИР

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития опровергли распространяемую в социальных сетях в мессенджерах информацию о поставах казахстанского оружия в Украину через Великобританию, об этом сообщает Stopfake.kz.

В социальных сетях и и мессенджерах появилось сообщение, в котором утверждается, что якобы Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его в Украину.

Сделку якобы провели в июле при посредничестве компании "Техноэкспорт", сумма договора обозначена в 46 млн долларов. Между тем в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергли эту информацию.

"Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об экспортном контроле", экспорт и импорт вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляется на основании лицензий, выдаваемых министерством.

В 2021 году и за истекший период 2022 года компания "Техноэкспорт" за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась.

Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30), ракеты для БМ-21 "Град", БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасы 120 мм (для минометов и ПТРК "Конкурс") не выдавались", - говорится в официальном сообщении МИИР.

При этом, как отметили в министерстве, экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны импортера (Сертификат конечного пользователя или Международный импортный сертификат), предусматривающего обязательную норму, что страна импортер не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения уполномоченного органа Казахстана в сфере экспортного контроля.

"Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались", — заявили в ведомстве.

Фото: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982642-informatsiyu-o-pokupke-velikobritaniey-kazahstanskoy-voennoy-tehniki-oprovergli-v-miir/