Аким Тараза сообщил о своем уходе с должности

Ержан Жылкыбаев. Фото: facebook.com/Ержан Жылқыбаев

Глава административного центра Жамбылской области Ержан Жылкыбаев сообщил о своем решении покинуть должность акима. Прощальный пост он опубликовал в своем

В посте Ержан Жылкыбаев сообщил, что покидает должность акима города Тараза, и кратко вспомнил о годах работы в Жамбылской области.

"Два с половиной года назад я начал свою деятельность в Жамбылской области. Более года в должности заместителя акима области курировал 9 управлений акимата.

Это был очень трудный и ответственный период. После известных кордайских событий местными властями прилагались усилия по обеспечению стабильности и общественного согласия. И почти одновременно пришлось противостоять пандемии коронавируса, перестраивать работу многих сфер жизнедеятельности региона в новый, ранее не использованный формат.

В марте прошлого года меня назначили акимом города Тараза. Я хорошо осознавал, какая большая ответственность легла на мои плечи. Ведь предстояло на системной основе решать проблемные вопросы областного центра с населением более 400 тысяч человек, заниматься его благоустройством, повышать благосостояние населения", – написал он.

Тем не менее, по словам чиновника, "обстоятельства порой бывают сильнее человеческих желаний и стремлений".

"Таковы объективные законы природы и общества. И сегодня я сообщаю о том, что прекращаю свою деятельность на священной Аулиеатинской земле", – сообщил Жылкыбаев.

Он поблагодарил своих коллег, горожан и ветеранов города, а также выразил надежду на то, начатые проекты найдут свое продолжение и завершение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981980-akim-taraza-soobschil-o-svoem-uhode-s-dolzhnosti/