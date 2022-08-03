Поправки в закон о деятельности наблюдателей на выборах в Казахстане обсудили в Минюсте

Иллюстративное фото: Getty Images/ Sergey Tinyakov

Сегодня, 3 августа в Минюсте в онлайн-формате круглого стола прошло обсуждение на тему "Законодательное регулирование деятельности наблюдателей", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заседании приняли участие представители заинтересованных госорганов, неправительственные организации (НПО) и эксперты.

В ходе обсуждения поднимались вопросы о целесообразности введения аккредитации местных наблюдателей.

Указывается, что основной посыл предлагаемых поправок направлен на осуществление деятельности наблюдателей на профессиональной основе. Введение аккредитации, по мнению Минюста, позволит регламентировать деятельность наблюдателей, их права и полномочия.

Акцент делается на том, что новые положения не имеют непреодолимый характер. Они призваны лишь повысить ответственность наблюдателей и конкретизировать их статус.

В ведомстве пояснили, что система организации выборов, опираясь на международный опыт, сейчас находится в русле постоянных изменений и реформ, идет поиск оптимальных решений для проведения открытых и прозрачных выборов. Казахстанское законодательство должно отражать все современные тенденции и динамику избирательной практики.

НПО в целом поддержали инициативы о необходимости усовершенствовать выборное законодательство, в частности - компетенции уровня наблюдателей как важного института выборного процесса.

Введение института аккредитации считается важным, однако звучали разные мнения касательно деталей в этой части.

Часть присутствующих выступила за введение аккредитации местных наблюдателей, поскольку они посчитали, что проблема иностранного вмешательства лежит в основе национальной безопасности.

"Данная новелла выводит институт местных наблюдателей на международный уровень. В соответствии со статьей 39 Конституции РК любые конституционные права могут быть ограничены законом, если это касается вопросов национальной безопасности.

В любой стране мира национальная безопасность является приоритетной, в частности, в отношении рисков иностранного вмешательства и финансирования", - заявил один из участников.

Другие же лица высказали свое мнение о том, что аккредитация мешает желающим участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

По итогам обсуждения в Минюсте пообещали проработать прозвучавшие мнения, тезисы и позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981614-popravki-v-zakon-o-deyatelnosti-nablyudateley-na-vyborah-v-kazahstane-obsudili-v-minyuste/