Госактивы в Казахстане нельзя будет продать ниже балансовой стоимости

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Глава казахстанского правительства провел заседание госкомиссии по вопросам модернизации экономики. На мероприятии были рассмотрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, сообщается на официальном сайте премьера.

Пресс-служба правительства докладывает, что на сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация. Из них 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

При этом сейчас прорабатываются законодательные поправки по:

запрету продажи активов ниже балансовой стоимости;

недопущению аффилированности покупателя и продавца;

сохранению госконтроля за стратегически важными объектами.

Заседание госкомиссии при правительстве. Фото: primeminister.kz

"В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. Так, в Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда "Самрук-Казына", – добавили в правительстве.

Отмечается, что премьер в целом одобрил предлагаемые поправки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981229-gosaktivy-v-kazahstane-nelzya-budet-prodat-nizhe-balansovoy-stoimosti/