Выборы акимов пройдут в это воскресенье в 27 сельских округах

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Государственный советник РК Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале сообщил о предстоящих выборах сельских акимов. Они состоятся 31 июля в 27 сельских округах.

Карин напомнил, что год назад в Казахстане начал действовать механизм прямой выборности сельских акимов.

"С июля прошлого года уже избраны главы 1093 сельских населенных пунктов. 215 из них – это самовыдвиженцы, 116 вновь избранных руководителей – женщины. Нужно отметить, что корпус сельских акимов обновился на 55,6%, а это 608 новых глав сел", – написал госсоветник.

По его словам, значительная часть из них никогда прежде не работала на государственной службе.

Карин напомнил, что в это воскресенье, 31 июля, состоятся выборы в 27 сельских округах. А до конца года будут избраны еще 214 глав сел.

По его словам, на 2023 и 2024 годы запланированы выборы в 1037 сельских округах.

"В скором времени планируется также проведение прямых выборов районных акимов. Кроме того, согласно новой конституционной реформе, акимы областей сегодня назначаются по результатам голосования депутатов маслихатов региона", – добавил политик.

Он отметил, что в государственное управление "внедряются новые инструменты демократии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980860-vybory-akimov-proydut-v-eto-voskresene-v-27-selskih-okrugah/