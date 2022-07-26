Продажи коллекционных монет QULAN стартуют в Казахстане

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный Банк Казахстана сообщил на своем официальном сайте о начале продаж коллекционных монет QULAN из серии монет "Флора и фауна Казахстана".

Продажи стартуют 27 июля – реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК.

"Кулан – редкий вид животного из семейства лошадиных, латинское название вида – Equus hemionus . Впервые был описан в 1775 году. В Казахстане кулан встречался на Устюрте и Мангышлаке и исчез к 30-м годам прошлого века. В 1953 году на остров Барсакельмес в Аральском море были завезены туркменские куланы. С 1982 года начались работы по их акклиматизации в национальном парке "Алтын-Эмель", Бетпак-Дала и в северном Актау", – отметили в НБК.

Монеты данной серии из сплавов мельхиор и нейзильбер имеют идентичные изображения аверса и реверса.

"На аверсе монет в правой части изображен государственный герб Республики Казахстан в обрамлении коллажа из животных и растений, слева – изображение товарного знака (логотипа) НБК и надписи, обозначающие год чеканки – "2021" – и номинал монет: 200 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор качества рrооf-like, 100 TEŃGE – на монете из сплава мельхиор качества brilliant uncirculated и из сплава нейзильбер. По окружности монет – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN", – рассказали о внешнем виде монет в банке.

На реверсе монет поместили изображение куланов на фоне степного ландшафта, в верхней части монет – надписи EQUUS HEMIONUS (латинское название вида), в нижней – QULAN.

Монеты изготовлены:

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, с золочением, качества рrооf-like, номиналом 200 тенге, тиражом 10тыс. штук;

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 10 тыс. штук;

из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качества uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 тыс. штук.

Изображение монет из мельхиора номиналом 200 тенге: Нацбанк РК

Изображение монет из мельхиора номиналом 100 тенге: Нацбанк РК

Изображение монет из нейзильбера номиналом 100 тенге: Нацбанк РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980246-prodazhi-kollektsionnyh-monet-qulan-startuyut-v-kazahstane/