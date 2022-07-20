Замглавы комитета лесного хозяйства могут привлечь к ответственности

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Сегодня, 20 июля, в Агентстве по делам государственной службы состоялось очередное заседание комиссии по этике. Рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Дело в отношении замглавы комитета рассматривали по вопросу оказания неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений.

"По итогам рассмотрения дисциплинарного дела комиссией по этике рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности должностного лица в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, собравшиеся заслушали итоги деятельности дисциплинарной комиссии Министерства здравоохранения РК и Уполномоченного по этике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

"В завершение заседания членами комиссии выработаны рекомендации руководству министерств о необходимости усиления разъяснительной и профилактической работы среди государственных служащих, обеспечении законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдения прав государственных служащих",- сообщили в АДГС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979401-zamglavy-komiteta-lesnogo-hozyaystva-mogut-privlech-k-otvetstvennosti/