Наказание за плохое проектирование строительства дорог ужесточили в Казахстане

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Комитет автомобильных дорог МИИР принял решение ужесточить наказание, которое могут получить организации за некачественное проектирование строительства дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.

В комитете провели анализ, который показал, что в Казахстане в последние годы наблюдается низкое качество проектирования строительства и реконструкции автодорог.

Как пояснили в ведомстве, на данный момент в проектировании дорог слабо отражаются технические решения, учитывающие климатические особенности района строительства, наличие материалов, подходы к мостам и искусственным сооружениям.

Кроме того, во многих случаях проектировщики не предусматривали использование существующих конструкций дорожных одежд при реконструкции дорог.

Как пояснили в Комитете автомобильных дорог, часто проектные организации пренебрегают внедрением инноваций, которые обеспечили бы высокий уровень безопасности участников дорожного движения и долговечность конструкций.

Отмечается, что вместо этого многие проектные решения остаются шаблонными и не учитывают последние научные достижения АО "КазДорНИИ". Проектировщики же, как подчеркивают в МИИР, предпочитают "проверенные" типовые решения, которые легко доказать без необходимости представления дополнительных обоснований.

В связи с этим наказание проектных организаций ужесточили вплоть до включения в перечень недобросовестных поставщиков и отзыва аттестатов экспертов.

Такой подход, по данным МИИР, уже принес результаты. Так, в проекте по дороге "Атырау – Уральск" разработчик предусмотрел новые проектные решения.

Теперь большая часть существующей дороги будет использована в качестве объездной дороги, а также для последующего разделения потоков движения с разделительной полосой шириной от 20 до 120 метров.

Уточняется, что такой метод часто применяется на трассах в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978277-v-kazahstane-uzhestochili-nakazanie-za-plohoe-proektirovanie-stroitelstva-dorog/