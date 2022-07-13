В Казахстане не собираются полностью ограничивать ввоз авто из-за границы

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В пресс-службе премьер-министра РК объяснили появившуюся накануне информацию о возможном введении ограничений на ввоз автотранспорта в Казахстан из-за рубежа. Комментарий правительства был опубликован на официальном сайте Primeminister.kz.

Отмечается, что на сегодняшний день участились случаи ввоза в страну иностранных транспортных средств с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами и так далее.

"Так, только в прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тыс. автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения. Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран-участниц ЕАЭС.

В этой связи для исключения рисков появления "проблемного" автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка Правил ввоза транспортных средств (включая временный), где будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну", - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства.

При этом, отмечается, что данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенные и эксплуатируемые на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978243-v-kazahstane-ne-sobirayutsya-polnostyu-ogranichivat-vvoz-avto-iz-za-granitsy/