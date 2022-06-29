"Это не прачечная. Должна быть этика": работой Минкультуры недоволен депутат

Здание Министерства культуры и спорта. Фото: gov.kz

Депутат мажилиса Константин Авершин на пленарном заседании нижней палаты потребовал восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой запрос мажилисмен адресовал вице-премьер-министру Ералы Тугжанову.

Авершин заявил, что в настоящее время крайнюю обеспокоенность общественности вызывает реализация подушевого финансирования программы "АртСпорт", а точнее ее "саботирование со стороны акиматов и Министерства культуры и спорта".

"Халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре 2021 года выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств. На 2022 год вновь не были предусмотрены достаточные средства для детского творческого и спортивного заказа, хотя каждый оператор (управления культуры и спорта - прим.ред.) прекрасно знал количество занимающихся детей на конец 2021 года и количество тех, кто стоит в очереди на ваучеры", - заявил мажилисмен.

Эти крайне негативные действия акиматов, добавил Авершин, сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА не в лучшую сторону, в частности снизить подушевой тариф для мегаполисов и областных центров на 30%, а для районных центров и сел - на 50%, уменьшить количество кружков и секций для одного ребенка с двух до одного, снизить количество видов спорта и творчества в два раза, ввести госконтроль и госрегулирование со стороны чиновников.

"Миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников "священной коровой". Как результат – реализация инициативы президента сорвана государственными органами, дети, получившие импульс в творческом и спортивном развитии, остались ни с чем. Более 27 тысяч тренеров и педагогов рискуют остаться без работы.

Надо учитывать, что программой было охвачено 500 тыс. детей, среди семей которых растет сейчас социальное напряжение", - отметил депутат.

Возмутило его и то, что инициированные Министерством культуры и спорта в Нур-Султане общественные слушания по вопросам реализации программы, для участия в которых приехало более 300 человек со всех регионов Казахстана, самим же министерством были проигнорированы.

"Заявленный как модератор вице-министр на данные слушания явиться не соизволил. Хотя Минкультуры – это не прачечная, и элементарное чувство этики у вице-министра должно присутствовать. Но он направил вместо себя сотрудников, не обладающих ни информацией, ни компетенцией, наглядно показав свое отношение к народу.

Такие действия чиновников дискредитируют политику главы государства и демонстрируют наплевательское отношение к концепции "слышащего государства", - подчеркнул парламентарий.

В этой связи предложил восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков, а также продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы "АртСпорт", ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе "АртСпорт", а также усилить контроль за фактическим посещением секций и творческих кружков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976195-eto-ne-prachechnaya-dolzhna-byt-etika-rabotoy-minkultury-nedovolen-deputat/