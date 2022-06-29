Строящую ГПЗ на Кашагане компанию передадут государству

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Правительство Казахстана в своем официальном Telegram-канале сообщило о подписании постановления о том, что компанию ТОО "GPC Investment" передадут в госсобственность. Компания отвечает за строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган.

"Принять предложение ТОО "Tau Bereke Group" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО "GPC Investment" по договору дарения", – говорится в постановлении правительства.

В сообщении говорится, что компания "GPC Investment" будет передана на баланс АО "НК "QazaqGaz" в связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта.

Как подчеркнули в правительстве, это решение позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976108-stroyaschuyu-gazopererabatyvayuschiy-zavod-na-kashagane-kompaniyu-peredadut-gosudarstvu/