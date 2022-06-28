Проект по модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре приостановлен

Иллюстративное фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Глава МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах сената прокомментировал ситуацию с приостановлением модернизации "Гагаринского старта" – пусковой площадки на космодроме "Байконур", передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнили представители СМИ, ранее Багдат Мусин говорил, что Казахстан и Россия могут привлечь к модернизации "Гагаринского старта" других инвесторов, если Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов будет затягивать с этим решением.

В связи с этим журналисты поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

"Арабские Эмираты согласия не дали, мы сейчас, в августе запланировали встречу с господином Рогозиным в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено, потому что для текущего количества пусков текущей инфраструктуры – резервной площадки – ее достаточно", – заявил в ответ министр.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что сейчас о модернизации "Гагаринского старта" речи нет, он ответил утвердительно.

"Да. В связи со снижением активности по пилотируемым пускам (мы приостановили проект – прим. ред.)", – резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976009-proekt-po-modernizatsii-gagarinskogo-starta-na-baykonure-priostanovlen/