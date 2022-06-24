Структуру акимата изменили в Алматы

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Сегодня, 24 июня, стало известно о внесении изменений в структуру акимата Алматы. Часть городских ведомств была переименована, часть - реорганизована. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Так, в структуру акимата Алматы внесены следующие изменения:

Управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него Управления инспекции труда;

Управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и Управление экономики;

Управление креативных индустрий преобразовано в Управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью.

Кроме того, несколько городских управлений сменили названия:

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в Управление энергетики и водоснабжения;

Управление жилищной политики переименовано в Управление развития коммунальной инфраструктуры;

Управление зеленой экономики переименовано в Управление экологии и окружающей среды;

Управление комфортной городской среды – в Управление строительства;

Управление общественного здоровья – в Управление общественного здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975601-strukturu-akimata-izmenili-v-almaty/