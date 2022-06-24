Структуру акимата изменили в Алматы
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Сегодня, 24 июня, стало известно о внесении изменений в структуру акимата Алматы. Часть городских ведомств была переименована, часть - реорганизована. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Так, в структуру акимата Алматы внесены следующие изменения:
- Управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него Управления инспекции труда;
- Управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и Управление экономики;
- Управление креативных индустрий преобразовано в Управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью.
Кроме того, несколько городских управлений сменили названия:
- Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в Управление энергетики и водоснабжения;
- Управление жилищной политики переименовано в Управление развития коммунальной инфраструктуры;
- Управление зеленой экономики переименовано в Управление экологии и окружающей среды;
- Управление комфортной городской среды – в Управление строительства;
- Управление общественного здоровья – в Управление общественного здравоохранения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975601-strukturu-akimata-izmenili-v-almaty/