Обязательство по установке кнопки SOS на ввозимые авто отменили в Казахстане

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Совет Евразийской экономической комиссии принял предложение Казахстана и постановил временно снять со страны обязательство по установке кнопки SOS на ввозимые авто. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК.

Решением совета ЕЭК требование об установке кнопок SOS на ввозимые авто приостанавливается до 1 февраля 2023 года.

Отмечается, что это требование закреплено пунктом 13 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", касающихся обязательств оснащения устройствами/системами вызова экстренных оперативных служб ("кнопка SOS") транспортных средств, ввозимых физлицами для личного пользования.

В министерстве указали, что просьбы к правительству РК об урегулировании данного вопроса звучали неоднократно.

В декабре минувшего года совет ЕЭК решил отсрочить обязательства по оснащению данными системами машин, изготовленных на территории ЕАЭС до июля 2022 года.

Кроме того, 15 апреля текущего года решение совета об отсрочке было продлено до февраля 2023 года. Теперь данная льгота стала распространяться на авто, ввезенные в страны ЕАЭС официальными представителями иностранных изготовителей.

Подчеркивается, что принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем.

В Минторговли добавили, что в России неоднократно освобождали граждан Дальневосточного федерального округа от установки "кнопки" в одностороннем порядке. В остальных странах, включая Казахстан, требования сохранялись.

"От наличия такого требования, де факто, страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой кнопки. Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика.

Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по "кнопке" машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования", – пояснил министр торговли и интерграции Бахыт Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975093-obyazatelstvo-po-ustanovke-knopki-sos-na-vvozimye-avto-otmenili-v-kazahstane/