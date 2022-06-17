"Нужно оставаться оптимистами": Токаев рассказал, каким видит мир в будущем

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев, отвечая на ПМЭФ на вопрос о будущем мира, заявил, что странам ни в коем случае не следует уходить в самоизоляцию и оборону, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я полагаю, что мир, действительно, вступил в кризисную ситуацию - это, в конце концов, оценка ООН. В то же время надо иметь в виду, что у США и в целом Запада солидный запас прочности.

Что касается экономического развития - в этой всей ситуации американцы выглядят, как сейчас принято говорить, бенефициарами, то есть как бы они находятся в стороне и в то же время в меньшей степени ощущают на себе последствия этой глобальной кризисной ситуации", - сказал Токаев.

Между тем, по его словам, экономика США достаточно динамичная, современная. Говоря об этом, глава государства отметил, что и "в нашей части мира сохраняются большие возможности".

"Я сегодня говорил достаточно комплиментарно о российской экономике. Это не из-за того, что я нахожусь в гостях и должен говорить приятные вещи хозяевам, а на самом деле это так и есть.

Поэтому я являюсь убежденным сторонником интеграционных процессов, регионального сотрудничества, и конечно же, нам ни в коем случае не следует уходить в самоизоляцию, уходить в оборону, а нужно выходить на рынки. В современном мире, в конце концов, так много хороших, перспективных партнеров, просто надо с ними работать и надо их находить", - добавил Токаев.

При этом он отметил, что сегодня целый ряд стран проявляют практический интерес к тому, чтобы в том или ином качестве подключится к деятельности ЕАЭС.

"В целом нужно оставаться оптимистами", - резюмировал он.

Полный текст выступления Токаева на ПМЭФ можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974650-nuzhno-ostavatsya-optimistami-tokaev-rasskazal-kakim-vidit-mir-v-buduschem/