Токаев: Казахстан продолжит курс на устранение социального неравенства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме указал на важность поддержки бизнеса в условиях новой реальности, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что в рамках масштабной модернизации Казахстана идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции.

"Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства", – добавил Токаев.

По его словам, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик, а также всегда помнить о важнейшей задаче – обеспечении международной и региональной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974635-tokaev-kazahstan-prodolzhit-kurs-na-ustranenie-sotsialnogo-neravenstva/