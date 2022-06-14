Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" предложили переименовать
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В МИОР РК предложили переименовать НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" в НАО "Казахстанский институт общественного развития". Соответствующий проект документа размещен на портале "Открытых НПА".
В пояснительной записке к постановлению представители Министерства информации и общественного развития пояснили, что на сегодня в составе организации кроме центра "Рухани жаңғыру" имеются еще три учреждения.
Они занимаются исследованием анализа общественно-политической обстановки, прогнозированием процессов в гражданском обществе, исследованием и методическим обеспечением реализации государственной семейной политики.
"Учитывая расширенную сферу компетенций НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру", предлагается переименовать его в НАО "Казахстанский институт общественного развития", – сообщили в министерстве .
Отмечается, что это позволит эффективно реализовать расширенные задачи в таких сферах, как:
- исследование вопросов общественной модернизации;
- анализ общественно-политической обстановки;
- прогнозирование процессов в гражданском обществе;
- исследование и методическое обеспечение реализации государственной семейной политики.
Проект постановления будет доступен для публичного обсуждения до 28 июня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974065-kazahstanskiy-institut-obschestvennogo-razvitiya-ruhani-zhangyru-predlozhili-pereimenovat/