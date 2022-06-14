58 млрд тенге не освоили министерства в Казахстане

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Глава Минфина Казахстана на заседании кабинета министров заявил, что ряд министерств и акиматов не освоили миллиарды тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что с начала года из республиканского бюджета произведены расходы на сумму 6,9 трлн тенге.

"Неисполнение при этом составило 65 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. Не освоено - 58 млрд тенге. Наиболее крупные суммы сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов", - отметил он.

Основные причины неосвоения, по словам министра, длительное проведение конкурсных процедур, а также заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате.

Расходы местных бюджетов, добавил Жамаубаев, составили 3,5 трлн тенге. Не исполнено - 61 млрд тенге.

"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 июня им выделено 933 млрд тенге. Из них освоено –98,2%. Не исполнено –17 млрд тенге, в том числе экономия – 4 млрд тенге, не освоено - 13 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: город Нур-Султан, Мангистауской, Алматинской и Кызылординской областях", - подчеркнул глава Минфина.

Основные причины неосвоения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973999-58-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-v-kazahstane/