Военную доктрину Казахстана изменят

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Проект указа президента о внесении изменений в указ главы государства "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан" разработало Минобороны. Документ опубликован на официальном портале "Открытые НПА".

Как сообщается на сайте Минобороны РК, изменения в документ планируется внести до конца 2022 года.

"По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей Военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям", - пояснили в министерстве.

Как объясняется в проекте указа, Военная доктрина РК представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону страны.

В доктрине определены основные направления государственной деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сфере, по мобилизационной подготовке государства, а также основные меры по развитию военной организации РК.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, предлагается внести изменения в 67 пунктов доктрины. Некоторые из изменений направлены на замену или внесение определенных понятий, отсутствующих в доктрине сейчас.

Так, предлагается внести в Военную доктрину понятия о кибератаке, об усилении борьбы за превосходство в космическом пространстве, деятельности деструктивных сил в информационном и киберпространстве.

Один из пунктов касается "усиления напряженности между мировыми и региональными "державами" в стремлении расширить сферы экономического и политического влияния на глобальном и региональном уровнях на фоне общего осложнения международных отношений".

Ознакомиться с документом подробнее можно здесь. Публичное обсуждение проекта указа продлится до 24 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973504-voennuyu-doktrinu-kazahstana-izmenyat/