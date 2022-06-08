Ответственность за неповиновение представителю власти хотят ужесточить в Казахстане

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении проект закона, которым ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти. Документ направлен на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы".

Документ представила депутат Гульнар Бижанова.

По ее словам, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства о правоохранительной службе, в том числе расширение применения норм прямого действия, сокращение подведомственного регулирования, устранение правовых пробелов и коллизий, возникших в правоприменительной практике.

"В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты внесли поправки, направленные на реализацию поручений главы государства, данных на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан 11 января 2022 года.

Это вопросы законодательного усиления регулирования в сфере оборота оружия, повышения правовой защищенности полицейских, в том числе посредством усиления ответственности за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям, обеспечения самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышение уровня ответственности их руководителей", – отметила она.

В частности, ряд поправок внесен в Уголовный кодекс Республики Казахстан. Они направлены на усиление ответственности за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых беспорядках в условиях чрезвычайного положения и в зоне проведения антитеррористической операции.

Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах.

Наряду с этим усиливается ответственность сотрудников правоохранительных органов за получение отрицательной оценки их деятельности, для них будет введена переаттестация. Устанавливается единый порядок поощрения сотрудников.

Кроме того, депутатами внесены изменения касательно социальной и правовой защиты сотрудников силовых органов и их семей, в том числе индексации зарплат сотрудников правоохранительных органов раз в три года; социальных льгот для детей и родных погибших сотрудников всех силовых структур; государственных образовательных грантов для детей погибших сотрудников и сотрудников, ставших инвалидами; возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника при исполнении им своих обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973170-otvetstvennost-za-nepovinovenie-predstavitelyu-vlasti-hotyat-uzhestochit-v-kazahstane/