Политика и экономика
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Пирматов доложил Токаеву о динамике и прогнозе инфляции в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов
Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-май 2022 года. 

Глава государства также был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов.

Галымжан Пирматов представил предложения по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и национальной платежной системы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализации денежно-кредитной политики, сдерживание инфляции и повышение эффективности фондового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973040-pirmatov-dolozhil-tokaevu-o-dinamike-i-prognoze-inflyatsii-v-kazahstane/

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