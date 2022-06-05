Сапарбаев ответил на слухи о своем возвращении на госслужбу (видео)

Бердибек Сапарбаев. Фото: с официальной страницы в Facebook

В Сети распространился слух о том, что бывший аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев якобы может вернуться на госслужбу и даже стать акимом одной из новых областей. На это ответил сам Сапарбаев.

30 мая Бердибек Сапарбаев был на приеме у президента Токаева. В связи с этим слухи о его возвращении на госслужбу только окрепли.

Тем не менее сам экс-аким опроверг подобную информацию в разговоре с журналистами. Его слова приводит газета Liter.kz.

Сапарбаева спросили, о чем он разговаривал с президентом.

"Сейчас много разговоров. Но я с главой государства не обсуждал какие-то должности. Я поделился своим мнением. Вы знаете, что у меня есть опыт в госслужбе и управлении", – ответил экс-глава Жамбылской области.

Также он прокомментировал слухи о якобы своем возвращении на государственную службу.

"Никаких предложений нет. Я сейчас дома, со своими детьми. Если мой опыт, мои знания нужны будут моей Родине, народу, тогда, конечно, для Родины и народа я готов к государственной службе. Ни в какую область я не собираюсь", – ответил он журналистам.

Напомним, что 7 апреля Бердибек Сапарбаев был освобожден от должности акима Жамбылской области. Он находился на посту главы региона с февраля 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972656-sluhi-o-vozvraschenii-saparbaeva-na-gossluzhbu-poyavilis-v-seti-video/