Политолог Марат Шибутов прокомментировал выступление Токаева в Академии наук

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Казахстанский политолог Марат Шибутов прокомментировал в своем Telegram-канале выступление Касым-Жомарта Токаева на юбилейной сессии Академии наук, которое прошло вчера, 1 июня.

Шибутов напомнил, что вчера президент выступал на юбилейной сессии Академии наук – ей в этом году исполняется 75 лет.

"(Токаев – прим. ред.) много говорил про роль науки и ее влияние на общество – напомнил наши академическим ученым об их роли. Однако я бы хотел остановиться на 3 основных новостях: двух касающихся науки и одной – политической", – написал политолог.

Первая новость, по его словам, заключается в том, что сейчас Академия наук – "обычная общественная организация". Однако вскоре она получит госстатус и финансирование, а также функции по определению приоритетных направлений развития науки.

Вторая новость – Министерство образования и науки, как напомнил Шибутов, скорее всего, разделят на 2 ведомства.

Условно названное политологом "Министерство просвещения" (официальное название еще не утверждено) будет заниматься дошкольным, средним и средним профессиональным образованием. У него будут функции разработки и контроля за соблюдением стандартов, защита детей, а также распределения трансфертов на образование для акиматов.

Министерство науки и высшего образования, как добавил эксперт, будет в ответе за научно-исследовательские институты и вузы.

"И это более активная позиция – оно (министерство – прим. ред.) будет непосредственно всем управлять", – подчеркнул политолог.

Третья новость – президент подтвердил, что все сроки его работы сохраняются, не будет никаких "обнулений" или продления полномочий.

"Все будет в установленные законом сроки. Это очень важно, нам нужно приучать себя к соблюдению процедур", – подчеркнул автор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972249-politolog-marat-shibutov-prokommentiroval-vystuplenie-tokaeva-v-akademii-nauk/