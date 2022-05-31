Карин: Госкомиссия по реабилитации жертв политрепрессий завершит работу до конца года

Ерлан Карин. Кадр из видео: официальный YouTube-канал "Телеканал Хабар 24"

Государственный секретарь Ерлан Карин в своем последнем интервью подвел итоги деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане, передает МИА "Казинформ".

Как рассказал госсекретарь, основной задачей госкомиссии была не единовременная реабилитация всех жертв, подвергшихся репрессиям в 20-50 годы двадцатого столетия.

Это, по словам Карина, функция судов и прокуратуры.

"Госкомиссия призвана создать необходимую юридическую, организационную, научно-аналитическую основу для проведения системной работы по реабилитации.

Опираясь на выводы и разработки госкомиссии, соответствующие органы и инстанции будут выстраивать свою работу, реабилитируя новые категории казахстанцев, которые ранее не попали под действие соответствующих законов", – пояснил госсекретарь.

Комиссия, по его словам, занималась поиском и формированию баз данных для подготовки заключения и совершенствования законодательства.

Сейчас, как указал Карин, работа госкомиссии выходит на финишную прямую, поскольку основные задачи она уже выполнила.

"Затем работу госкомиссии планируется завершить. По имеющемуся графику это должно произойти до конца текущего года", – резюмировал Ерлан Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971875-karin-goskomissiya-po-reabilitatsii-zhertv-politrepressiy-zavershit-rabotu-do-kontsa-goda/