"Речь идет о полноценной ликвидации суперпрезидентской республики": политолог о реформах в Казахстане

Никита Шаталов. Фото: facebook.com/shatalov.nikita

Казахстанский политолог Никита Шаталов в своем Telegram-канале разместил пост, в котором озвучил мнение касательно возможности отхода от суперпрезидентской формы правления в Казахстане.

"С момента объявления конституционной реформы я писал о том, что она идет последовательно – вслед за 2017 годом. Когда говорят о том, что суперпрезидентская форма правления не заканчивается, это ложный посыл, тут я не согласен даже с Екатериной Шульман (российский политолог и публицист – прим. ред).

Еще 5 лет назад парламент получил возможность согласовывать бюджет, кандидатуру премьера и, соответственно, министров за исключением МВД, МО и МИД (мажилис), а также главу КНБ и Нацбанка (сенат). После референдума к ним добавятся глава Конституционного суда и Высшей аудиторской палаты", – заявил Шаталов.

Он также отметил, что президент постепенно сокращает свои полномочия и в местном самоуправлении – отказ от снятия с должностей сельских акимов, от отмены актов глав городов.

"Учитывая, что постепенно выборность у нас идет снизу вверх – от села к районам и далее областным центрам, то с высокой вероятностью можно говорить и о постепенном отказе от инструментов давления на этих акимов", – добавил Никита Шаталов.

При этом политолог подчеркнул, что не согласен с тем, что Казахстану, как унитарной стране, нужны полноценные выборы на уровне регионов. По его словам, нынешняя схема с косвенными выборами через маслихаты "выглядит более убедительной и позволяющей сохранять структуру государства".

"Есть и символические поправки в Основной закон – они касаются, прежде всего, родственников президента, которые теперь фактически поражены в правах. Это требование политического момента и попытка выбить родовые схемы из-под государственного аппарата.

Также через отказ от участия в партийной жизни для президента и акимов постепенно выбиваются из госуправления и слияния партийных органов с исполнительными на местах. Теперь они будут в конкурентной борьбе друг с другом", – отметил он.

Шаталов подчеркнул, что, по его мнению, важнее всего не "формальная роспись полномочий", а "открытие каналов политической репрезентации".

"Если президент готов сдавать полномочия и отдавать больше на усмотрение маслихатов и мажилиса (а законодательная база для этого есть), то речь идет о полноценной ликвидации суперпрезидентской республики, где глава государства по вертикали мог добивать до самого низа.

Это, конечно, не будет удовлетворять сторонников "парламентской республики", но я не думаю, что эта модель нам подходит. Если нам нужна стабильность и предсказуемость, то полностью перекладывать ответственность на мажилис опасно, особенно в ближайшие избирательные циклы, когда партийная система будет проходить утряску", – подытожил политолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971034-rech-idet-o-polnotsennoy-likvidatsii-superprezidentskoy-respubliki-politolog-o-reformah-v-kazahstane/