Аймагамбетов: Теневой рынок дипломных работ и проектов есть в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МОН на аппаратном совещании ведомства рассказал, как будет повышать академическую честность в период защиты студентами дипломных работ, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов указал на важность соблюдения академической честности при написании и защите дипломных работ.

"МОН сейчас инициирует специальные нормы именно для того, чтобы регламентировать и регулировать эти правоотношения.

Ни для кого не секрет, что есть проблема, когда у нас одни и те же дипломные работы каждый год появляются, есть у нас теневой рынок этих дипломных работ и дипломных проектов.

Для того, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, или, по крайней мере, минимизировать риски, мы инициировали внесение соответствующих изменений в законодательство", - добавил министр.

По его словам, в случае, если предлагаемые поправки будут приняты, написание дипломных работ за определенное вознаграждение, и тем более покупка, будут соответствующим образом пресекаться.

"Будут к ним приниматься меры. Поэтому я сейчас еще раз хочу обратить внимание госкомиссии и руководителей вузов на этот вопрос - необходимо обеспечить академическую честность в этом вопросе в том числе", - резюмировал Аймагамбетов.

Однако о каких именно мерах идет речь, министр не уточнил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970777-aymagambetov-tenevoy-rynok-diplomnyh-rabot-i-proektov-est-v-kazahstane/