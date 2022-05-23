Марат Башимов высказался о поправках, устанавливающих нейтральность президента

Марат Башимов. Фото: Facebook/Marat Bashimov

Директор Института европейского права и прав человека, член рабочей группы по Конституционной реформе Марат Башимов опубликовал на своей официальной странице в Facebook пост о грядущем референдуме в Казахстане.

"На референдуме мы будем голосовать и за справедливость, устанавливая политическую нейтральность президента Казахстана.

В статью 43 Конституции внесена норма, что "на период осуществления своих полномочий Президент Республики Казахстан не должен состоять в политической партии". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана четко и однозначно указал, что долгосрочные интересы государства для него важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat он заявил о намерении покинуть пост ее председателя и "сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства". "Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев. Есть и теоретические аспекты политической нейтральности главы государства. По Конституции "только народ – источник власти", он избирает президента. А статья 40 Конституции устанавливает, что: "президент Республики - символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина". Именно эти функции и определяют, что президент должен одинаково защищать права всех казахстанцев, быть политически нейтрален, не зависеть от воли партии. Притом пункт 3 статьи 40 также прямо устанавливает, что "президент Республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом". И эта правовая норма указывает на необходимость политической нейтральности главы государства.

Тем самым, конституционные поправки повысят эффективность защиты конституционных прав наших граждан и реализуют на деле принципы справедливости и равенства", - написал Башимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970670-marat-bashimov-vyskazalsya-o-popravkah-ustanavlivayuschih-neytralnost-prezidenta/