В Казахстане перестанут выбирать самые дешевые услуги и товары для госзакупок

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане вводят новые способы государственных закупок – уже этим летом, с 1 июля, будет исключено человеческое участие в процессе, а с 2023 года для госзакупок перестанут выбирать самые дешевые товары, об этом сообщили в Минфине на брифинге в СЦК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, с 1 июля этого года вводятся новые способы госзакупок – с использованием рамочных соглашений и применением рейтингово-балльной системы.

Рамочные соглашения будут заключаться с соответствующим требованиям поставщиками, которым затем будут направлены заявки на услуги, товары или работы – с теми, кто представит лучшее предложение, заключат договор.

Рейтингово-балльная система исключит человеческое участие в госзакупках – в них не будет конкурсной комиссии. Веб-портал автоматически присвоит потенциальным поставщикам соответствующие баллы и определит победителя.

Самые дешевые предложения для госзакупок перестанут выбирать в Казахстане с 1 января 2023 года.

Критерием выбора с этого времени станет не низкая цена, а жизненный цикл товара – таким образом планируют стимулировать покупку качественных товаров.

"В качестве примера можно выбрать принтер для печатания бумаги. Как правило, принтер закупается открытым конкурсом, главным критерием выбора поставщика является низкая цена.

Это связано с тем, что данная закупка не требует специальных квалификационных требований к участникам конкурса, и практически все технические характеристики являются стандартными.

Разница между выбором поставщика по низкой цене и по стоимости жизненного цикла заключается в сложности процесса закупок, включая разработку тендерной документации, критериев оценки, рассмотрения заявок и их оценки", – сообщил Кенбеил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970288-v-kazahstane-perestanut-vybirat-samye-deshevye-uslugi-i-tovary-dlya-goszakupok/