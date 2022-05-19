Токаев встретился с председателем "Организации ветеранов" Измухамбетовым

Касым-Жомарт Токаев и Бактыкожа Измухамбетов. Фото: Акорда

Президент принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности и планах республиканского общественного объединения, сообщается на официальном сайте Акорды.

Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что при ветеранском объединении создан штаб в поддержку общереспубликанского референдума.

Работа штаба ведется по двум направлениям: разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме.

Глава государства также был ознакомлен с повесткой дня внеочередного съезда РОО "Организация ветеранов", который намечен на 20 мая 2022 года.

Президент поддержал ряд предложений о развитии "Организации ветеранов", а также сообщил, что соответствующим государственным органам будут даны необходимые поручения

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970085-tokaev-vstretilsya-s-predsedatelem-roo-organizatsiya-veteranov/