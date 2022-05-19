Токаев принял спикера сената Маулена Ашимбаева

Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со спикером сената парламента Мауленом Ашимбаевым. Председатель палаты отчитался главе государства о текущих проектах. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о выездах депутатов палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию.

В настоящее время проведено более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, поселках и отдаленных аулах.

По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан.

Среди них: повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие.

Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.

Маулен Ашимбаев проинформировал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме "Центральная Азия – Россия" в Ашхабаде.

Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970040-tokaev-prinyal-spikera-senata-maulena-ashimbaeva/