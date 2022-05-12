Запрет на вывоз лома цветных и черных металлов ввели в Казахстане из-за нехватки сырья

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Казахстан испытывает нехватку металлолома, поэтому вынужден импортировать зарубежные отходы, заявил в ходе брифинга заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Сейчас в стране работают более 20 крупных предприятий, использующих лом и отходы металлов как основное сырье для выпуска готовой продукции.

В их числе такие производства, как ТОО "Кайнар-АКБ". 80% выпускаемых аккумуляторов эта компания поставляет на внутренний рынок, остальные 20% ежегодно экспортирует на сумму 50-60 млн долларов, отметили в министерстве.

Другие предприятия обрабатывающей промышленности производят из металлолома радиаторы отопления, оконные профили, автомобильные диски, кабели, провода, монеты, арматуру для строительства, трубы для нефтегазовой промышленности и другие товары.

По подсчетам специалистов, совокупный объем производства этих компаний превышает 2 трлн тенге, экспорт – более 2,5 млрд долларов, а сумма выплачиваемых налогов – более 100 млрд тенге.

В данный момент казахстанским переработчикам уже не хватает внутреннего ломооборота, поэтому они вынуждены импортировать вторсырье из соседних государств, обратили внимание в министерстве.

В связи со сложившейся ситуацией МИИР было принято оперативное решение о введении временного запрета на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов.

"С 2010 года в Казахстане проводится активная политика индустриализации. В числе ее главных приоритетов – переход от производства сырья к производству и экспорту готовой продукции. В соответствии с этим от производителей требуется максимально глубокая переработка сырья – как добываемых полезных ископаемых, так и лома черных и цветных металлов.

Поэтому мы нацелены обеспечить переработчиков необходимым объемом вторсырья. Для этого вводится временное ограничение на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов", - пояснил Жолмагамбетов.

Подчеркивается, ключевой причиной введения срочного ограничения стала нехватка вторсырья для отечественных перерабатывающих предприятий.

Как отметил зампред комитета, полное ограничение вводится только в части вывоза из страны цветного лома и отходов, в то время как лом и отходы черных металлов по-прежнему разрешено транспортировать за границу Казахстана железнодорожным транспортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968986-zapret-na-vyvoz-loma-tsvetnyh-i-chernyh-metallov-vveli-v-kazahstane-iz-za-nehvatki-syrya/