"Мы оказываемся в замкнутом кругу": Ашимбаев о высокой процентной ставке Нацбанка

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената РК

Спикер cената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" возмутился ростом экономики только за счет высоких цен на нефть, передает корреспондент NUR.KZ.

Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан должен быть готов к внешним рискам и одновременно искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста.

В связи с этим он поддержал коллег, которые высказываются о низком уровне кредитования экономики страны.

"Сегодня кредиты примерно на уровне 25% от ВВП страны. В более-менее нормально развивающихся странах этот показатель составляет 60-70%. В Сингапуре, Корее, в европейских странах - 150-процентный объем кредитов от уровня ВВП.

В этой связи мы сжимаем все последние годы именно кредитование нашей экономики. На это работает и высокая процентная ставка - в 14%, о которой вы говорили. Мы понимаем, что это сегодня чуть ли не главный механизм правительства для сдерживания инфляции.

Ну а дальше как? Если внешние риски будут сохраняться, мы с этой достаточно высокой процентной базовой ставкой не сможем же развивать нашу экономику. Как дальше нам адаптироваться к этой ситуации?" - заявил спикер сената.

При этом он сообщил, что высокая процентная ставка в Казахстане держится последние несколько лет.

"Все эти годы держим достаточно высокую базовую ставку, при этом одновременно и сейчас мы рассматриваем вопрос субсидирования процентной ставки из республиканского бюджета для бизнеса.

С одной стороны, банки не кредитуют экономику или кредитуют на высокой процентной ставке, и с другой стороны - мы берем наши же народные государственные деньги и субсидируем процентную ставку для малого и среднего бизнеса.

Таким образом получается, мы держим высокую процентную ставку, одновременно идут расходы из государственного бюджета на то, чтобы уменьшить эту процентную ставку (для бизнеса - прим. ред.). Мы в каком-то замкнутом круге оказываемся", - указал Ашимбаев.

По его оценке, эта ситуация устраивает и соответствующие государственные органы, и банки второго уровня, так как в этом случае "меньше рисков и меньше ответственности".

"Лучше не финансировать, лучше все это зажать, и таким образом за счет сырьевых компаний, за счет высоких цен на нефть, на металлы и так далее, и вроде бы какой-то уровень экономики обеспечиваем.

Не пришло ли время нам сформировать какое-то видение, как дальше будем развивать направление по кредитованию экономики, как будем расширять кредитование экономики, доводить до стандартов западных, азиатских стран, как будем работать с высокой процентной базовой ставкой Национального банка? Потому что геополитические риски не исчезнут для нас", - резюмировал Маулен Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968147-my-okazyvaemsya-v-zamknutom-krugu-ashimbaev-o-vysokoy-protsentnoy-stavke-natsbanka/