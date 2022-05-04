Отказаться от бумажных свидетельств о браке и рождении хотят в Казахстане

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности. Документом обеспечивается равнозначность и расширение сферы применения электронных документов, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что с каждым годом граждане все активнее используют цифровые документы для своих нужд.

Только в прошлом году цифровыми документами воспользовались 32 млн раз, что почти в 10 раз больше, чем в 2020 году (3,6 млн раз).

"Проектом закона предусматривается закрепить юридическую равнозначность электронных документов и расширить сферу применения сервиса цифровых документов.

Проектом закона предусмотрен перевод в электронный формат свидетельства по государственной регистрации актов гражданского состояния - это будет удобно для граждан тем, что исключается необходимость очной явки - гражданин в любое время сможет распечатать или предъявить электронную версию с QR-кодом.

Сохраняется при этом возможность получения документа на бумажном носителе по желанию самого гражданина либо в случае выезда из страны", - резюмировал министр.

Между тем, согласно проекту закона, функция регистрации актов гражданского состояния (рождения, бракосочетания и так далее) с 2023 года будет передана от Минюста в госкорпорацию "Правительство для граждан".

"Минюстом предложены поправки, которые создают новый режим онлайн-женитьбы. Первое - весь этот процесс в рамках оптимизации процессов регистрации актов гражданского состояния можно осуществлять дистанционно, и брак заключать тоже дистанционно, второе - с 30 дней срок уменьшен до 15 дней. Раньше такой срок был только для особых случаев был доступен", - сказала депутат Ирина Унжакова.

Тем не менее, фото удостоверения личности либо других документов по-прежнему не считается цифровым документом.

Также отметим, что законопроект предлагает внесение изменений и дополнений в 49 законодательных актов, в том числе Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Земельный кодекс, Предпринимательский кодекс, Кодекс "О недрах и недропользовании", Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", Кодекс "О браке (супружестве) и семье", Административный процедурно-процессуальный кодекс, а также законы РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "О документах, удостоверяющих личность", "О государственных услугах", "О государственной статистике" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967981-otkazatsya-ot-bumazhnyh-svidetelstv-o-brake-i-rozhdenii-hotyat-v-kazahstane/