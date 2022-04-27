Как казахстанцев будут защищать от интернет-мошенничеств, рассказали депутаты

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Депутат Дания Еспаева в кулуарах мажилиса рассказала об основных нововведениях законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг. Документ одобрили во втором чтении и направили на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

В первую очередь поправки касаются казахстанцев, которые перевели свои деньги из ЕНПФ в страховую компанию и подписали договор пенсионного аннуитета – программы, по которой вкладчики ЕНПФ могут получать "пенсию" раньше положенного срока, при условии достаточности накоплений.

"Они оказались в неравных условиях, то есть они не могут сейчас точно также как те вкладчики, которые остались в ЕНПФ, использовать свои деньги даже выше порога со страховой компании.

Поэтому в этом законопроекте предусмотрено, что будет предоставлена возможность лицам, перечислившим деньги в пенсионный аннуитет в страховую компанию, возможность перечислить в ЕНПФ (деньги – прим.ред.) и уже оттуда использовать на лечение и приобретение жилья.

Если у вас в страховой компании осталась минимальная сумма, она будет насчитывать 70% от прожиточного минимума и рассчитана по годам. Допустим это будет порядка 5-6 миллионов.

Если у вас в пенсионном аннуите осталась эта сумма, из ЕНПФ вы можете полностью изъять ваши накопления и использовать в дальнейшем на приобретение жилья или лечение", – пояснила депутат.

Второй момент, о котором говорила мажилисвумен, касается деятельности банков и микрокредитных организаций.

"Сегодня очень много мошенничества в сфере получения кредитов. Возникает это когда каждая финансовая организация, будь то банки или микрокредитные организации, информацию о выданных кредитах передают в Единое кредитное бюро в течение 15 дней. Согласно наших поправок данные изменения будут фиксироваться в течение одного дня.

В итоге, у граждан, которые умудрялись в течение одного-нескольких дней получить в пяти-шести банках кредиты одновременно, это уже не получится (в случае принятия поправок в таком виде – прим.ред.). Потому что кредитным бюро будет уже зафиксировано, что в одном банке уже получил кредит. Это будет искоренять еще интернет-мошенничество", – заверила Еспаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967037-kak-kazahstantsev-budut-zaschischat-ot-internet-moshennichestv-rasskazali-deputaty/