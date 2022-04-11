Госкомиссию по реализации языковой политики создадут в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Комиссию по реализации государственной языковой политики планируется создать при правительстве Республики Казахстан. Распоряжение, которым закрепляется это решение, появилось на портале "Открытые НПА".

Комиссия по реализации государственной языковой политики будет являться консультативно-совещательным органом при правительстве Казахстана. Целью ее деятельности будет обеспечение эффективной реализации государственной языковой политики.

Сообщается, что в своей деятельности комиссия будет руководствоваться Конституцией РК, законами, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

Рабочим органом комиссии станет Министерство образования и науки РК. Ведомство будет осуществлять организационно-техническое обеспечение работы.

Основными задачами комиссии является:

выработка предложений по дальнейшему совершенствованию механизмов реализации государственной языковой политики;

выработка рекомендаций по комплексной реализации языковой реформы;

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию государственной языковой политики и переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;

выработка предложений по комплексному и системному развитию госязыка, расширению сферы применения, реализации гармоничной языковой политики;

выработка рекомендаций по роли и месту госязыка в международном общении, расширению сферы применения госязыка за рубежом;

выработка рекомендаций по информационному, методическому и организационному обеспечению деятельности по реализации государственной языковой политики.

В функции комиссии входит:

заслушивание отчетов руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций квазигоссектора и негосударственных организаций по реализации государственной языковой политики, представление предложений;

рассмотрение научных, образовательных аспектов реализации государственной языковой политики и ее максимальной трансформации в язык науки и культуры;

выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов в области государственной языковой политики;

анализ действий государственных центральных, местных и иных государственных органов и негосударственных организаций в области реализации государственной языковой политики и осуществления мероприятий, направленных на перевод алфавита казахского языка на латинскую графику.

Для осуществления комиссией своих задач и функций в установленном законодательством порядке комиссия будет вправе:

запрашивать и получать от центральных государственных и местных исполнительных органов и иных организаций информацию и материалы, необходимые для реализации задач комиссии;

привлекать по мере необходимости специалистов государственных органов и научно-исследовательских учреждений, общественных объединений, представителей неправительственных организаций и этнокультурных центров, а также отечественных и зарубежных экспертов для реализации государственной языковой политики, анализа и изучения актуальных вопросов, связанных с вопросами развития языков;

организовывать широкое обсуждение разрабатываемых предложений и рекомендаций в области государственной языковой политики.

Публичное обсуждение данного проекта продлится до 22 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964536-goskomissiyu-po-realizatsii-yazykovoy-politiki-sozdadut-v-kazahstane/