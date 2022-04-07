Глава МВД пообещал чистку от недобросовестных сотрудников в рядах полиции

Олжас Бектенов и Марат Ахметжанов. Фото: Антикоррупционная служба РК

Министерство внутренних дел РК и Антикор объединяются в борьбе с коррупцией в рядах полиции, сообщается в официальном Telegram-канале антикоррупционного ведомства.

В ходе встречи руководители ведомств Марат Ахметжанов и Олжас Бектенов подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

В рамках документа предусмотрен обмен информацией, представляющий взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, мониторинга и анализа коррупционных рисков.

Как подчеркнул глава МВД РК, в ведомстве нацелены на жесткое пресечение коррупции в органах внутренних дел и чистку рядов от недобросовестных сотрудников.

"Это невозможно сделать без устранения в первую очередь предпосылок коррупции. Для этого мы проводим внутренние анализы рисков во всех подразделениях", - заявил Ахметжанов.

Руководитель Антикора поддержал инициативу МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции находится в тесном контакте с населением и поэтому наиболее подвержены бытовой коррупции. Об ее искоренении не раз говорил и глава государства.

"Мы видим в лице МВД партнера в деле противодействия коррупции и формировании у населения уверенности о честности и неподкупности полиции, стоящей на страже безопасности и правопорядка в стране", - заявил Бектенов.

Также сообщается, что в полиции намерены апробировать проверку на добропорядочность Integrity check. Данная мера успешно применяется во многих странах.

В Казахстане ее внедрение предусмотрено в рамках реализации "Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы".

В данный момент агентством разрабатывается правовая основа, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963981-glava-mvd-poobeschal-chistku-ot-nedobrosovestnyh-sotrudnikov-v-ryadah-politsii/