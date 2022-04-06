Исключить монополию крупного оператора интернет-связи при сдаче новых домов предложили в Казахстане

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Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены предложения для сфер строительства и ЖКХ, сообщается на официальном сайте правительства Казахстана.

В ходе заседания также были рассмотрены предложения по демонополизации сфер транспорта, функционирования автодорог и промышленности.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что одним из основных направлений работы станет обеспечение прозрачности и открытости процесса получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественных монополий. В настоящее время достоверная и открытая информация по расположению инженерных сетей, точек подключения и свободным мощностям отсутствует, что создает условия для незаконного отказа в доступе к услугам или завышению требований при подключении.

Для изменения ситуации предлагается обязать все субъекты естественных монополий оцифровать и регулярно актуализировать информацию по сетям, точкам доступа и свободным мощностям для подключения потребителей, а также ввести учет выдаваемых технических условий на единой цифровой площадке.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Далее министр отметил, что частные экспертные организации планируется освободить от абонентской платы за использование информационной системы Госэкспертизы.

Касательно строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов – планируется исключить монополию крупного оператора интернет-связи. На сегодняшний день застройщики практически не привлекают сторонних операторов к подключению нового жилья к интернету, поэтому у жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой, при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи.

Кроме того, проведение линий интернет-связи планируется сделать обязательным условием при сдаче готовых объектов, как и в случае с инженерными сетями.

Глава правительства поддержал данные предложения. При этом Алихан Смаилов поручил МИИР РК доработать ряд других мер, которые в ходе обсуждения были подвергнуты критике, и внести на рассмотрение Комиссии обновленные предложения в недельный срок.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963829-isklyuchit-monopoliyu-krupnogo-operatora-internet-svyazi-pri-sdache-novyh-domov-predlozhili-v-kazahstane/