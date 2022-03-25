Вышел в свет трехтомный сборник о деятельности Токаева на посту президента

Фото: Facebook.com/Berik Uali

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали в своем официальном Facebook сообщил, что вышел в свет трехтомный сборник о деятельности президента Касым-Жомарта Токаева.

Сборник содержит выступления главы государства на внутриполитических и зарубежных мероприятиях, а также его обращения и заявления, касающиеся казахстанской и международной повестки дня.

Также в сборник включены послания президента народу Казахстана, с которыми он выступил в 2021 и 2022 годах. В 2021 году ключевой задачей для Казахстана стала борьба с последствиями пандемии COVID-19 и восстановление социально-экономического роста страны. Это нашло отражение и в рабочем графике главы государства.

В первый том сборника вошли выступления президента на совещаниях по вопросам социально-экономического развития страны и регионов, выступления на заседаниях правительства, Ассамблеи народа Казахстана, Национального совета общественного доверия, Совета по управлению МФЦА "Астана" и другие с марта по декабрь 2021 года.

Кроме того, включены поздравления президента с государственными, общественно значимыми праздниками и датами. Отдельного внимания заслуживает Послание народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", озвученное Главой государства в сентябре 2021 года.

Второй том охватывает период с января по март 2022 года. Данный период ознаменовался для страны событиями "Трагического января". Благодаря воле и решительности главы государства, а также единству и сплоченности всех казахстанцев наша страна преодолела это суровое испытание.

В сборнике особого внимания заслуживают заявления и обращения Касым-Жомарта Токаева к народу в связи с январскими событиями, а также его интервью телеканалам "Хабар" и Qazaqstan. Во второй том также вошло мартовское послание народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". Главная повестка послания – масштабные реформы и строительство Нового Казахстана.

"Происходящие в мире политические и экономические тенденции и события повлияли на активизацию деятельности Казахстана на международной арене. Прошедший год стал насыщенным в рабочем графике главы государства", - отметил Уали.

В третий сборник вошли выступления президента на крупных форумах, а также в ходе его визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья. За прошедший период Касым-Жомарт Токаев совершил визиты в Таджикистан, Республику Корею, Российскую Федерацию, Туркменистан, Бельгию, Швейцарию. Кроме того, Президент посетил Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Отдельный блок в сборнике занимают выступления главы государства в видеоформате на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и других мероприятиях по линии этой глобальной организации.

Том также содержит речи Касым-Жомарта Токаева на ежегодных международных мероприятиях – заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г. Ашхабаде, заседаниях ОДКБ и ШОС в г. Душанбе.

В третий том вошли интервью президента журналу Essentiel des Relations internationales и известному российскому журналисту и телеведущему Л. Млечину, а также статья президента Partnership with the EU will anchor Kazakhstan’s future progress, вышедшая в журнале The Parliament.

"Пресс-служба президента Республики Казахстан представляет читателям этот сборник как общий итог работы, проделанной Касым-Жомартом Кемелевичем за год. В книгу вошли фотографии мероприятий с участием главы государства. Публикуемые материалы станут ценными и полезными документами для исследователей, сотрудников государственных органов", - отметил Уали.

Он также напомним, что, нынешний ежегодный сборник выступлений президента стал уже третьим по счету.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962101-opublikovany-knigi-o-deyatelnosti-tokaeva-na-postu-prezidenta/