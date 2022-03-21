Требования по этикеткам на госязыке для импортных товаров могут временно отменить в Казахстане

Заседание оперативного штаба. Фото: primeminister.kz

Вопросы технического регулирования в торговле рассмотрел оперативный штаб по антикризисным мерам, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях. В частности, представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном языке в отношении импортируемых товаров.

По словам участников заседания, принятие такого решения способно существенно сократить издержки бизнеса, связанные с разработкой, тиражированием и креплением этикеток.

В качестве альтернативы они предложили на временной основе использовать товарные QR-коды, на прилавках, содержащие всю необходимую информацию о товарах.

Представители отечественного бизнеса руководствовались положениями указа президента, позволяющими главе государства в период кризисных ситуаций давать поручения или принимать акты, устанавливающие иной порядок регулирования, в том числе в рамках государственного контроля, соблюдения международных обязательств.

Сообщается, что премьер-министр поддержал инициативу представителей казахстанского бизнеса и поручил подготовить проект соответствующего указа главы государства. Он также поручил внести документ на рассмотрение президента до конца текущей недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961706-trebovaniya-po-etiketkam-na-gosyazyke-dlya-importnyh-tovarov-mogut-vremenno-otmenit-v-kazahstane/