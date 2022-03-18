Антикор обратился к руководителям казахстанских госорганов

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В Агентстве РК по противодействию коррупции инициируют вопрос об ответственности руководства госорганов, которые не проводят антикорэкспертизу нормативно-правовых актов (далее – НПА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как отметил зампред Антикора Максат Кожабаев, на сегодня антикоррупционной экспертизой охвачено почти 11 тысяч проектов НПА, в которых выявлено более 28 тысяч коррупционных факторов.

По итогам приняты и введены в действие порядка 5 тысяч правовых документов. В результате, более чем в половине принятых НПА исключены коррупционные риски еще на этапе разработки.

В Антикоре заявили: анализ принятых НПА показал, что не все ведомства проводят документы через антикорэкспертизу и принимают системные меры по исключению коррупционных рисков, ранее установленных в аналогичных проектах.

Так, по данным ведомства, за 2 месяца 2022 года госорганы не отправили на экспертизу 85 проектов. Тогда как во многих разрабатываемых нормах имеются возможности для коррупции.

"Следует повысить эффективность правотворческой деятельности в госоргане, в том числе постоянно и последовательно проводить семинары-тренинги для сотрудников, разрабатывающих проекты НПА; более того, акцентировать их внимание на недопущение в проектах НПА коррупциогенных факторов, могущих привести правоприменителей к совершению коррупционных уголовных правонарушений, регламентированных в Главе 15 Уголовного Кодекса", – отметил директор Института научной экспертизы и анализа КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева Марат Когамов.

Также он подчеркнул, что актуальна стабильная связь между разработчиком проекта НПА и научным правовым экспертом, особенно в период после получения заключения научной антикоррупционной экспертизы, с целью устранения коррупциогенных норм, выявленных в ходе экспертизы.

По результатам совещания органам-разработчикам было рекомендовано усилить законотворческую деятельность и акцентировать внимание на недопущение в проектах НПА коррупциогенных факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961555-antikor-obratilsya-k-rukovoditelyam-kazahstanskih-gosorganov/