Правительство Казахстана проведет внеочередное заседание

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Послание президента станет главной темой внеочередного заседания правительства Казахстана, которое пройдет 18 марта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.

"В послании народу Казахстана от 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд важнейших задач, механизмы исполнения которых станут главной темой внеочередного заседания правительства РК уже 18 марта", - говорится в сообщении кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961036-pravitelstvo-kazahstana-provedet-vneocherednoe-zasedanie/