Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа
Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2021 год. В том числе о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей.
По словам Дениса Шиппа, деятельность Совета строится на принципах прозрачности и объективности, с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.
При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.
При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначено 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов.
В целях дальнейшего повышения прозрачности проводится работа по расширению участия представителей юридической общественности в деятельности Совета.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959924-tokaev-prinyal-predsedatelya-vysshego-sudebnogo-soveta-denisa-shippa/