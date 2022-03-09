Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа

Касым-Жомарт Токаев и Денис Шипп. Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2021 год. В том числе о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей.

По словам Дениса Шиппа, деятельность Совета строится на принципах прозрачности и объективности, с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.

При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.

При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначено 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов.

В целях дальнейшего повышения прозрачности проводится работа по расширению участия представителей юридической общественности в деятельности Совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959924-tokaev-prinyal-predsedatelya-vysshego-sudebnogo-soveta-denisa-shippa/