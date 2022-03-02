Что будет с русским языком в Казахстане, ответил Кошанов

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, может ли русский язык лишиться статуса языка межнационального общения в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что сейчас люди подписывают петицию для исключения из Конституции русского языка.

Говоря об этом, спикер мажилиса сообщил, что сейчас граждане должны понять, что для нас важнее: развитие казахского языка или исключение русского языка из Конституции.

"Думаю, что развитие важнее. В первую очередь нужно понимать важность применения госязыка между носителями, чтобы представители других наций тоже проявляли желание говорить на госязыке.

У нас многонациональная страна, и русский язык служит языком межнационального общения", - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958874-chto-budet-s-russkim-yazykom-v-kazahstane-otvetil-koshanov/